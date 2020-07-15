Турецкий беспилотник ведет аэрофотосъемку позиций ЛНА в окрестностях Сирта

Военные из Анкары наблюдают за передвижением сил армии Халифы Хафтара.

Турецкий беспилотник ведет аэрофотосъемку позиций Ливийской национальной армии в окрестностях Сирта. Об этом сообщили арабский телеканал @AlHadath в социальной сети Twitter. В СМИ добавили, что в ЛНА следят за действиями дрона. Считается, что аппарат фиксирует положение сил армии Халифы Хафтара.

Напомним, что боевики Правительства национального согласия в Ливии начали движение в сторону города Сирт. Они планируют наступать с западного направления. Ранее журналисты заявили о том, что в регионе следует ждать крупного сражения. Оно может произойти в окрестностях Сирта и Аль-Джуфры. Данную информацию подтвердил представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры.

Видео: YT / World News