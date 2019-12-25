Армия Хафтара приготовилась отбиваться "Ударом грома" в Сирте

ЛНА готовит нападение на Сирт с целью установления контроля над портовым городом.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара приготовилась отбиваться "Ударом грома". Об этом рассказали журналисты из Al-Masdar News. Они пояснили, что Ливийская национальная армия рассчитывает на собственный батальон Thunderbolt 302 в вопросе установления контроля над портовым городом Сирт. Военные готовятся к штурму сил Правительства национального согласия, поддерживаемого Турцией.

Thunderbolt 302 оснащен пикапами с зенитными установками. Десятки боевых машин позволят ЛНА активнее отражать воздушные атаки ПНС. В город Сирт стягиваются бойцы ЛНА со всей территории Ливии. Подразделения размещаются на западной территории около города. Они находятся в полной боевой готовности.

Известно, что ПНС готовит масштабную операцию по установлению контроля над Сиртом.

Хафтар отказался от переговоров с ПНС до вывода турецких военных из Ливии.