Ракетный удар произошел по объекту в провинции Дейр-эз-Зор.

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами. Об этом сообщили журналисты из сирийского агентства телерадиовещания. Они рассказали, что инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор.

Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор" сообщение местных СМИ

На данный момент информации о пострадавших или раненых нет.

Напомним, что военные из США вместе с вооруженными формированиями арабов и курдов незаконно контролируют в Сирии крупнейшие месторождения нефти и газа. Солдаты размещены на севере и северо-западе страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка.

В Сирии неизвестные напали на колонну американских военных.