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Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами
Сегодня, 7:35
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lesjasap

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

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Ракетный удар произошел по объекту в провинции Дейр-эз-Зор.

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами. Об этом сообщили журналисты из сирийского агентства телерадиовещания. Они рассказали, что инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор.

Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор"

сообщение местных СМИ

На данный момент информации о пострадавших или раненых нет. 

Напомним, что военные из США вместе с вооруженными формированиями арабов и курдов незаконно контролируют в Сирии крупнейшие месторождения нефти и газа. Солдаты размещены на севере и северо-западе страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка.

В Сирии неизвестные напали на колонну американских военных.

Теги: дейр-эз-зор, обстрел, ракетный удар
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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