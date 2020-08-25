  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
1503
lesjasap
Код вставки плеера

Стало известно об ударах ВКС России после гибели генерала в Сирии

0 0

Военные атаковали объекты террористов на севере и центре Сирии.

Стало известно об авиаударах Военно-космических сил России после гибели генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии. Об этом сообщили представители портала AMN. В СМИ пояснили, что атака проведена по позициям запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в центре страны - регионе 
Бадия-аш-Шам.

Ранее ВКС России атаковали позиции боевиков в восточной части города Хомс. Террористы лишились укреплений в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, что момент гибели Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. Военный стал жертвой самодельного взрывного устройства, которое подорвалось 18 августа около нефтяного поля Ай-Тайм на севере страны. Трагедия произошла в тот момент, когда патруль возвращался с гуманитарной миссии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Вестник Дамаска

Теги: бадия-аш-шам, вкс россии, гибель генерала, дейр-эз-зор, хомс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:14

Ну что ж... Правильно, но мало.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии