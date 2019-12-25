СК РФ завел дело после гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет России завел дело после гибели российского генерала в Сирии. На данный момент известно, что в результате взрыва самодельного устройства ранены еще двое военных из РФ. Ранее в Минобороны сообщали о том, что пострадали три военнослужащих. Позже военачальник скончался.
Будут установлены все детали преступного посягательства. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести
сообщение Следственного комитета РФ
Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что дела, связанные с гибелью российских военнослужащих в Сирии будут расследоваться "тщательным образом при содействии компетентных органов этого государств".
Напомним, что трагедия произошла около Дейр-эз-Зора, когда колонна солдат возвращалась с гуманитарной акции. На пути следования военных сработала бомба. Пострадавшего генерал-майора экстренно эвакуировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. Он представлен к государственной награде посмертно.
В Сирии террористы не смогли взять живым оскорбившего их боевика.
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