СК РФ завел дело после гибели российского генерала в Сирии

В результате взрыва самодельной бомбы пострадали еще двое военнослужащих.

Следственный комитет России завел дело после гибели российского генерала в Сирии. На данный момент известно, что в результате взрыва самодельного устройства ранены еще двое военных из РФ. Ранее в Минобороны сообщали о том, что пострадали три военнослужащих. Позже военачальник скончался.

Будут установлены все детали преступного посягательства. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести сообщение Следственного комитета РФ

Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что дела, связанные с гибелью российских военнослужащих в Сирии будут расследоваться "тщательным образом при содействии компетентных органов этого государств".

Напомним, что трагедия произошла около Дейр-эз-Зора, когда колонна солдат возвращалась с гуманитарной акции. На пути следования военных сработала бомба. Пострадавшего генерал-майора экстренно эвакуировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. Он представлен к государственной награде посмертно.

В Сирии террористы не смогли взять живым оскорбившего их боевика.