Американские военные не пострадали в результате ракетного обстрела в Сирии. В Пентагоне опровергли заявление СМИ об атаке на военный объект Вашингтона на Ближнем Востоке. Ранее журналисты с телеканала Al Mayadeen сообщили, что в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор произошло нападение, в котором пострадали американцы.
Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было.
Уэйн Маротто, американский полковник
Напомним, что большая часть сирийских северо-восточных и восточных провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка контролируются силами курдов. Им оказывают поддержку американские военные. С 2015 года Вашингтон создал в стране девять собственный баз. Четыре из них располагаются около нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке.
Пентагон: США не хотят конфронтации с Китаем из-за Тайваня.
Фото: Pixabay.om
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