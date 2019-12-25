В районе Дейр-эз-Зора неизвестные выпустили ракету по месторождению нефти.

Американские военные не пострадали в результате ракетного обстрела в Сирии. В Пентагоне опровергли заявление СМИ об атаке на военный объект Вашингтона на Ближнем Востоке. Ранее журналисты с телеканала Al Mayadeen сообщили, что в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор произошло нападение, в котором пострадали американцы.

Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было. Уэйн Маротто, американский полковник

Напомним, что большая часть сирийских северо-восточных и восточных провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка контролируются силами курдов. Им оказывают поддержку американские военные. С 2015 года Вашингтон создал в стране девять собственный баз. Четыре из них располагаются около нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке.

Пентагон: США не хотят конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

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