Пентагон: США не хотят конфронтации с Китаем из-за Тайваня

Джон Кирби прокомментировал позицию Минобороны страны по ситуации с Тайванем.

Пентагон заявил, что США не хотят конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил Джон Кирби. Пресс-секретарь оборонного ведомства напомнил, что ранее Ллойд Остин говорил о том, что Вашингтон озабочен вопросом "значительных изменений" в структуре китайских стратегических сил при отсутствии "должной прозрачности" в отношении действий Пекина в в данном регионе.

Никто не хочет, чтобы это переросло в конфликт. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в начале 2021 года Пекин призвал США прекратить контакты с тайваньской администрацией, а также отказаться от того, чтобы посылать сигналы Тайбэю о "независимости" острова от Китая. В конце января пресс-служба Государственного департамента США заявила о том, что продолжат оказывать тайваню помощь в военной сфере.

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Видео: YT / Defense Flash News