Пентагон: США еще не решили, будет ли ответный удар после обстрела базы в Ираке

Джон Кирби рассказал о реакции США на атаку базы Айн-эль-Асад.

Пентагон заявил, что США еще не решили, будет ли ответный удар после обстрела базы в Ираке. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Джон Кирби. По сведениям спикера, Вашингтон еще не решил какова будет реакция на нападение на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад.

Не было принято решения относительно того, будет ли какой-то ответ и каким мог бы быть этот ответ…учитывается множество факторов. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Напомним, что в ночь на 26 февраля США нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. В Пентагоне заявили, что провели операцию против боевиков из ИГ (запрещенная на территории России террористическая организация).

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