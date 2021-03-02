Джон Кирби не стал комментировать инцидент с Helios Ray.

В Пентагоне отказались пояснить, считают ли Иран виновным в нападении на судно Израиля. Об этом журналистам на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби. Он отказался пояснять данные о том, считает ли Вашингтон Тегеран виновным в атаке на корабль в Оманском заливе.

Я бы направил вас к властям Израиля, поскольку речь идет о его судне...У меня нет никаких оценок разведки, о которых я бы сегодня мог говорить с этой трибуны. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на Helios Ray в Оманском заливе. Инцидент произошел на прошлой неделе. Премьер-министр еврейского государства уверен, что "нет сомнений, что это была операция Ирана". МИД Ирана отверг обвинения.

Пентагон: РФ остается угрозой для существования США.

Видео: Youtube/The Hill