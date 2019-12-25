Журналисты предположили, что корабль напоролся на морскую мину.

Принадлежащее Израилю грузовое судно повреждено взрывом в Оманском заливе. Об этом сообщили журналисты из издания Jerusalem Post. По данным иностранного СМИ, инцидент произошел 26 февраля. В настоящее время экипаж находится в безопасности, он не пострадал. Судно отправлено в ближайший порт.

По одной из версий израильских журналистов, корабль мог быть взорван морской миной. Сотрудник частной охранной фирмы заявил в интервью представителю Associated press о том, что речь идет не об израильском корабле, а о грузовом судне для перевозки автомобилей Helios Ray. Оно шло под флагом Багамских Островов.

Авторы AP со ссылкой на информацию мониторингового ресурса Marinetraffic уточнили, что судно направлялось в Сингапур. Немного не дойдя до Аравийского моря, экипаж направил его в обратном направлении по Ормузскому проливу. По данным AP, судно принадлежит фирме Ray Shipping Ltd из Тель-Авива.

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры.

Фото: www.jpost.com, Twitter/Chris Farrell