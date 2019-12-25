Пентагон: РФ остается угрозой для существования США

Американский генерал рассказал, что экономические санкции не повлияли на действия Москвы.

В Пентагоне считают, что РФ остается угрозой для существования США и их союзников в Европе. Об этом на форуме ассоциации Военно-воздушных сил сообщил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс. Генерал считает, что Москва все еще опасна для Вашингтона и его европейских союзников, несмотря на введенные против нее экономические санкции.

Мы живем во время конкуренции великих держав. Победа сейчас гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну...Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой. Тод Уолтерс, американский генерал

Командующий отделением ВС США уточнил, что сейчас Россия пытается ослабить и разделить партнеров США. Уолтерс добавил, что как и Китай, РФ продолжает милитаризацию арктического региона, а также формирование экономического плацдарма для регионального влияния.

Пентагон: система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае.

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