Пентагон: система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае

Джон Хайтен рассказал о стратегии США по национальной обороне.

Американская система противоракетной обороны сосредоточена на КНДР. Об этом на видеоконференции сообщил генерал Джон Хайтен. Он выступил на мероприятии, которое было организовано Центром стратегических и международных исследований Вашингтона. По данным специалиста, Вооруженные силы США также следят за деятельностью Ирана из-за развития их баллистической программы.

Потенциал нашей национальной противоракетной обороны в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране...Мы начинаем пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет. Джон Хайтен, замглавы Комитета начальников штабов ВС США

Эксперт уточнил, что в течение 25 лет Америка разрабатывала стратегии противодействия. По словам Хайтена, военные по отдельности рассматривали собственную ядерную программу, ПРО и космические силы, чтобы принимать во внимание все факторы. Сейчас ВС США смотрят на соотношение ядерных сил России с американскими возможностями реагирования на них.

Если вы посмотрите на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности, то это является вызовом. Необходимо изучить данную обстановку, защитить себя,...потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем. Джон Хайтен, замглавы Комитета начальников штабов ВС США

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Видео: YT / Center for Strategic & International Studies