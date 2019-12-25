Вашингтон продолжит сдерживать Пекин.

В Пентагоне заявили, что США никогда не хотели бы воевать с Китаем. Об этом на видеоконференции по космической тематике рассказал заместитель главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен. Генерал заметил, что несмотря на это Вашингтон сдерживает Пекин, чтобы предотвратить боевые действия.

У нас есть соперники, в данном случае Китай, движущийся невероятно быстро. Мы по-прежнему их значительно опережаем. Но если вы соревнуетесь с тем, кто бежит быстрее, не имеет значения насколько вы впереди. Если они бегут быстрее, то догонят вас Джон Хайтен, американский генерал

Напомним, что ранее МИД Китая говорил о том, что надеется на позитивные изменения в отношениях с США в связи с новым президентом Джо Байденом. Дипломаты заверили партнеров, что готовы отстаивать свои интересы, но готовы к сотрудничеству. Пекин заинтересован в эффективном взаимодействии с Вашингтоном. Однако оно не должно сказаться на обеспечении собственной безопасности, суверенитете страны.

Генерал США призвал разместить гиперзвуковое оружие в АТР и зоне Индийского океана.

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