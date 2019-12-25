Чарльз Браун заявил, что ВВС США не будут предсказуемыми.

В Пентагоне не исключили продолжение переброски стратегических бомбардировщиков в Норвегию. Об этом на видеобрифинге с журналистами рассказал глава штаба Военно-воздушных сил США Чарльз Браун. Чиновник ответил на вопрос ТАСС о том, будут ли военные дополнительно размещать на временной основе боевые самолеты B-1 в Норвегии.

Речь идет о средствах обеспечения глобальной воздушной мощи. Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время. Поэтому... Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время Чарльз Браун, глава штаба ВВС США

Эксперт напомнил, что этот вопрос касается конкуренции стран. Браун добавил, что не может назвать срок перемещения в регион дополнительных самолетов, так как предпочел бы, чтобы потенциальный противник ломал голову над данной ситуацией. Браун уточнил, что фигуры на шахматной доске регулярно передвигается, а если бы США "стояли как вкопанные", то действия Вашингтона были бы предсказуемыми для соперников.

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