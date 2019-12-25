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Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через Microsoft Exchange
Сегодня, 7:53
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lesjasap

Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через Microsoft Exchange

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По Microsoft Exchange пришлось обновлять из-за угрозы хакерского нападения.

Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через программное обеспечение Microsoft Exchange. Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. 

Мы знаем об отчете центра аналитики угроз Microsoft. В настоящий момент мы оцениваем наши сети на предмет наличия каких-либо свидетельств воздействия. Мы также предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с ситуацией.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что ранее компания Microsoft представила обновление своего ПО Exchange Server. Это произошло на фоне сообщений  о том, что ряд коммерческих предприятий на территории США могли подвергнуться хакерской атаке группы, имеющей отношение к Китаю.

Пентагон назвал условия выделения $150 миллионов Украине.

Фото: Pixabay.com

Теги: microsoft exchange, джон кирби, кибаратака, пентагон, хакеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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