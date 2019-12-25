Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через Microsoft Exchange

По Microsoft Exchange пришлось обновлять из-за угрозы хакерского нападения.

Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через программное обеспечение Microsoft Exchange. Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Мы знаем об отчете центра аналитики угроз Microsoft. В настоящий момент мы оцениваем наши сети на предмет наличия каких-либо свидетельств воздействия. Мы также предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с ситуацией. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что ранее компания Microsoft представила обновление своего ПО Exchange Server. Это произошло на фоне сообщений о том, что ряд коммерческих предприятий на территории США могли подвергнуться хакерской атаке группы, имеющей отношение к Китаю.

Пентагон назвал условия выделения $150 миллионов Украине.

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