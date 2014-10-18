По предварительным данным, среди военных есть пострадавшие.

Во вторник, 23 марта, стало известно, что база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

Согласно данным журналистов, ракетному удару подверглась американская база в районе нефтегазового месторождения "Коноко". Пока власти США официально не заявили, кто совершил обстрел.

По предварительным данным, во время удара пострадали военные. При этом число раненых не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по объектам России.

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