Во вторник, 23 марта, стало известно, что база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
Согласно данным журналистов, ракетному удару подверглась американская база в районе нефтегазового месторождения "Коноко". Пока власти США официально не заявили, кто совершил обстрел.
По предварительным данным, во время удара пострадали военные. При этом число раненых не уточняется.
Ранее мы сообщали о том, что ВВС США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по объектам России.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все