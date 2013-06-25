ВВС США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по объектам России

Forbes: рассказали о совместном проведенном полете двух американских самолетов.

Военно-воздушные силы США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по объектам России. Об этом сообщили журналисты издания Forbes. По данным СМИ, в марте состоялся совместный полет стратегических самолетов в районе Исландии, Гренландии и Великобритании. Он позволил американцам максимизировать преимущества и минимизировать недостатки.

Самолеты могут ударять по целям по всему миру, взлетая со своих баз в Соединенных Штатах", а их совместный тренировочный полет стал явной демонстрацией силы для "двух зрителей" публикация Forbes

В издании упоминается о том, что совместное применение бомбардировщиков будет успешным только в том случае, если военные смогут правильно спланировать миссию. Они призвали вспомнить ситуацию, которая произошла в Ливии в 2011 году. Тогда силы НАТО собирались у границ побережья страны, чтобы не дать Муаммару Каддафи "напасть на собственный народ".

Фото: ВВС США