При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания. Об этом на брифинге с журналистами сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Чиновник напомнил, что инцидент был зафиксирован в провинции Дейр-эз-Зор, около нефтяного месторождения "Омар". Об атаке на американские силы заявили в местных СМИ. Международная коалиция подтвердила сведения о нападении с воздуха. Известно, что военнослужащие Вашингтона открывали ответный огонь из артиллерии.
Мы пока оцениваем повреждения.
Джон Кирби, официальный представитель Минобороны США
Ранее представитель американского контингента в Ираке и Сирии полковник Уэйн Маротто говорил, что после ракетного удара на США в регионе ранен один из нападавших.
Фото и видео: YouTube/Defense Flash News
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