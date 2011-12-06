  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:47
192
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания

0 0

Джон Кирби прокомментировал ситуацию, которая накануне произошла в Дейр-эз-Зор.

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания. Об этом на брифинге с журналистами сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Чиновник напомнил, что инцидент был зафиксирован в провинции Дейр-эз-Зор, около нефтяного месторождения "Омар". Об атаке на американские силы заявили в местных СМИ. Международная коалиция подтвердила сведения о нападении с воздуха. Известно, что военнослужащие Вашингтона открывали ответный огонь из артиллерии.

Мы пока оцениваем повреждения.

Джон Кирби, официальный представитель Минобороны США

Ранее представитель американского контингента в Ираке и Сирии полковник Уэйн Маротто говорил, что после ракетного удара на США в регионе ранен один из нападавших.

Фото и видео: YouTube/Defense Flash News

Теги: дейр-эз-зор, джон кирби, пентагон, ракетный удар
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии