Джон Кирби прокомментировал ситуацию, которая накануне произошла в Дейр-эз-Зор.

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания. Об этом на брифинге с журналистами сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Чиновник напомнил, что инцидент был зафиксирован в провинции Дейр-эз-Зор, около нефтяного месторождения "Омар". Об атаке на американские силы заявили в местных СМИ. Международная коалиция подтвердила сведения о нападении с воздуха. Известно, что военнослужащие Вашингтона открывали ответный огонь из артиллерии.

Мы пока оцениваем повреждения. Джон Кирби, официальный представитель Минобороны США

Ранее представитель американского контингента в Ираке и Сирии полковник Уэйн Маротто говорил, что после ракетного удара на США в регионе ранен один из нападавших.

Фото и видео: YouTube/Defense Flash News