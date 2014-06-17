Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

База была атакована иранскими ополченцами.

Американская военная база в районе нефтяного месторождения "Омар" на территории Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, база была атакована иранскими ополченцами. В ответ США применили ракеты. О жертвах и пострадавших информации пока что нет.

Военные США 28 июня нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Сирийский МИД осудил эти удары и призвал отказаться от этого.

Видео: Telegram / Военный обозреватель