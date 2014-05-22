СМИ: США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии

Авиаудары были нанесены по указанию Джо Байдена.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов нанесли ракетные удары по двум целям на территории Сирии, и одной – на территории Ирака. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на издание The New York Times.

Согласно данным источника СМИ, в Ираке военным удалось уничтожить базу для запуска БПЛА, которые использовали против армии Соединенных Штатов. Кроме того, ракетные удары были осуществлены по хранилищам оружия и складам. Их также использовали боевики против американцев. Уточняется, что людей на объектах практически не было.

Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами. из заявления Пентагона

Сообщается, что указания об атаке отдавал лично президент США Джо Байден. В военном ведомстве заявили, Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

Ранее российские Су-24М отработали атаку на корабли НАТО на учениях BALTOPS 2021.

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