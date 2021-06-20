Военные РФ развернули американскую колонну в Сирии

Колонна пыталась проехать по трассе без уведомления.

Российские военнослужащие развернули колонну международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии. Об этом информирует сетевое издание "Русская Весна".

По данным СМИ, патруль коалиции, который состоял из четырех бронированных автомобилей с американскими флагами, был замечен на одной из трасс в Сирии. В это время здесь на дежурстве находилось подразделение ВС России.

Сообщается, что военные Соединенных Штатов пытались проехать по дороге без предварительного уведомления об этом российских военных. Это является нарушением договоренности по урегулированию.

Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций. из сообщения корреспондента издания

Военнослужащие ВС России были вынуждены заблокировать проезд, тем самым вынудив колонну США совершить разворот и вернуться в свой район.

Ранее сирийцы забросали камнями американский патруль и выгнали его из деревни.

Видео: Youtube / rusvesna. su1945