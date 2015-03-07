Российские Су-24М отработали атаку на корабли НАТО на учениях BALTOPS 2021

Пилоты засняли операцию на видео.

Российские самолеты Су-24М отработали атаку на военные корабли НАТО на учениях BALTOPS 2021. По информации от журналистов, бомбардировщики несли противокорабельные ракеты Х-25МЛ на своем борту. Экипажи тренировались прорывать систему противовоздушной обороны противника. Для этого летчикам пришлось на предельно малой высоте попасть в регион проведения учений Североатлантического альянса.

В социальных сетях появились кадры с операции. На видеозаписи запечатлен момент пролета российской боевой авиации через строй кораблей НАТО, среди которых замечены американские USS Mount Whitney и USS Roosevelt, корвет из Германии Ludwigshafen am Rhein, итальянский фрегат Antonio Marceglia, шведский корвет K35 Karlstadt. Ролик опубликован пользователем с ником fighter_bomber. Кадры сделаны пилотами Су-24М.

Напомним, что учения Baltops велись в акватории Балтийского моря с 6 по 18 июня 2021 года. Представители НАТО прикрывали собственные корабли, но при этом не мешали пролету иностранных самолетов.

Крупнейшие учения НАТО стартовали в Балтийском море.

Видео: Telegram/Военный обозреватель