Крупнейшие учения НАТО стартовали в Балтийском море

В них примут участие 16 стран блока, а также Швеция и Финляндия.

Североатлантический Альянс начал масштабные международные учения Baltops-2021 ВМС в акватории Балтийского моря. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что учения продлятся до 18 июня. В них примут участие 16 стран-членов военно-политического блока, а также Швеция и Финляндия. В различных мероприятиях будут задействованы около четырех тысяч военнослужащих, 60 единиц авиации и 40 подразделений ВМС.

В этом году мы празднуем 50-е Baltops - учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству. Джин Блэк, командующий учениями

Учения пройдут в два этапа. Впервые в ходе совместных учений будут отработаны тактики обороны на случай кибернападений.

Организатором Baltops-2021 является командование Военно-морских сил Соединенных Штатов в Европе.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что НАТО поставляет Украине оружие под прикрытием военных учений. По словам официального представителя военного ведомства РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, данное вооружение предназначено для военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Видео: Twitter / @STRIKFORNATO