Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО

Представитель МИД комментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Россия готова к обсуждению с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москве не отвечает на предложение провести встречу.

Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Представитель НАТО в своей речи заявил, что "мяч сейчас на стороне Москвы". Имея ввиду, что следующий шаг за Россией. На это Захарова заявила, что НАТО должен вернуть "на поле свои ворота", чтобы Москва могла сделать следующий шаг.

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