В НАТО обеспокоены сотрудничеством России и Белоруссии

Члены блока намерены продолжать следить за происходящим на территории республики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок внимательно следит за происходящим на территории Белоруссии. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt am Sonntag, пишет "РИА Новости".

По его словам, в настоящее время членов Североатлантического Альянса беспокоит тесное сотрудничество властей РФ и Белоруссии.

Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он подчеркнул, что сегодня военно-политический блок старается подходить к России, используя два инструмента – диалог и сдерживание.

Напомним, Министерство обороны России считает, что НАТО поставляет Украине оружие под прикрытием военных учений. По словам официального представителя военного ведомства РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, данное вооружение предназначено для военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Ранее американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии.

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