Американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии

В операции принимали участие 19 человек.

Во время учений военнослужащими Североатлантического Альянса был по ошибке захвачен цех по производству оливкового масла в Болгарии. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Nova.

Инцидент произошел в районе города Пловдив. По данным СМИ, военные НАТО проникли на территорию цеха через ограждение, а затем, направив оружие, приказали всем присутствующим не двигаться. Эти действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В операции по "захвату" принимали участие 19 человек, семь из которых ворвались в помещение, а остальные находились на улице.

Когда военные поняли, что ошиблись, то оперативно покинули территорию цеха. Позже выяснилось, завод расположен рядом с аэродромом, на котором проходили учения. Солдаты посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.

Собственники предприятия назвали произошедшее унижением и заявили, что ждут извинений от министерства обороны. Также заявлено о намерении подать в суд, так как военные угрожали жизни гражданских лиц.

В посольстве Соединенных Штатов в Софии извинились за произошедшее и заявили, что готовы сотрудничать со следствием.

Ранее мы сообщали, что США приостановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции.

Видео: Twitter/200_zoka

Фото: nova.bg