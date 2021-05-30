Американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии

Во время учений военнослужащими Североатлантического Альянса был по ошибке захвачен цех по производству оливкового масла в Болгарии. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Nova.
Инцидент произошел в районе города Пловдив. По данным СМИ, военные НАТО проникли на территорию цеха через ограждение, а затем, направив оружие, приказали всем присутствующим не двигаться. Эти действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
В операции по "захвату" принимали участие 19 человек, семь из которых ворвались в помещение, а остальные находились на улице.
Когда военные поняли, что ошиблись, то оперативно покинули территорию цеха. Позже выяснилось, завод расположен рядом с аэродромом, на котором проходили учения. Солдаты посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.
Собственники предприятия назвали произошедшее унижением и заявили, что ждут извинений от министерства обороны. Также заявлено о намерении подать в суд, так как военные угрожали жизни гражданских лиц.
В посольстве Соединенных Штатов в Софии извинились за произошедшее и заявили, что готовы сотрудничать со следствием.
Ранее мы сообщали, что США приостановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции.
Видео: Twitter/200_zoka
Фото: nova.bg
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все