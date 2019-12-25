Россия высылает сотрудника посольства Болгарии

В МИД РФ пояснили, что это является ответной мерой на выдворение российского дипломата в апреле.

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что такой шаг предпринят в качестве ответной меры. В конце апреля власти Болгарии объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Софии.

26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в России. из сообщения МИД РФ

Ранее посольство Чехии в Москве уволило 71 россиянина. Сокращение сотрудников состоялось в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах. Сообщается, что до конца мая свои места также покинут еще восемь человек.

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