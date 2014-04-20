Болгария решила объявить персоной нон грата российского дипломата

София просит у России полного содействия по расследованию взрывов и покушению на граждан Болгарии.

Болгария решила объявить персоной нон грата одного российского дипломата. Об этом сообщается в распространенном заявлении МИД Софии. Обращение выпущено по итогам встречи между послом РФ Элеоноры Митрофановой и и.о. вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой.

МИД просит РФ оказать полное содействие властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан. заявление МИД Болгарии

Дипломаты надеются, что причастные к преступлениях буду обнаружены, а после этого - переданы судебной инстанции. В Софии отметили, что надеются на поддержание с Москвой равноправных и взаимовыгодных отношений, но настаивают на проведении активного расследования по фактам взрывов и других преступлений на территории государства. Захариева сочла публичные комментарии российских официальных лиц "неуместными".

Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии.

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