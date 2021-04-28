Глава МИД РФ прокомментировал заявление прокуратуры Болгарии о причастности Москвы ко взрывам на оружейных складах.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии. Министр прокомментировал заявление прокуратуры Софии о том, что спецслужбы из РФ могут быть причастны к серии взрывов на оружейных заводах, которые произошли в республике с 2011 по 2020 года. Эти преступления власти республики связывают с резонансным делом со взрывами на складах в Чехии, а также покушением на местного бизнесмена. Лавров заметил, что с такими обвинениями можно дойти и до того, что Россию посчитают причастной в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с мексиканским коллегой.

Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда началась Первая мировая война. Трагедия произошла 28 июня 1918 года.

Фото и видео: МИД России