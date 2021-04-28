Болгария заподозрила группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Причастными ко взрывам на оружейных заводах власти Софии считают шестерых граждан РФ.

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на территории страны. Инциденты якобы произошли на оружейных заводах с 2011 по 2020 года. Промышленные объекты принадлежат местному торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Информацией об этом с журналистами на брифинге поделилась официальный представитель прокурора Сийка Милева.

Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. Сийка Милева, официальный представитель прокуратуры Болгарии

Чиновница отметила, что по материалам расследования специалисты сделали предположение о том, что взрывы на заводах связаны с попыткой отравления трех граждан Болгарии, а также взрывами с другие европейских странах. К настоящему моменту в Софии установили предполагаемых участников взрывов, которые находились в Болгарии в даты, близкие в моменты трагедии, а также к попытке покушения на Эмилияна Гебрева.

Напомним, что покушение на Гебрева совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

NYT: торговец оружием из Болгарии подтвердил, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы.

Видео: Youtube/ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ