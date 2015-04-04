NYT: торговец оружием из Болгарии подтвердил, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы

Также он подтвердил, что занимался поставками оружия на Украину после 2014 года.

Компания ЕМКО торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева хранила боеприпасы на взорванных в 2014 году складах в деревне Врбетице в Чехии. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, Гебрев также занимался поставкой оружия и боеприпасов на Украину после 2014 года.

В распоряжении NYT оказалось письмо он болгарского оружейника, в котором он признался, что хранил боеприпасы на складах в Врбетице. Напомним, что Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на этих складах. Издание утверждает, со ссылкой на источники, что целью диверсии были именно боеприпасы Гебрева.

По данным NYT, оружейник также признался в поставках вооружения на Украину после 2014 года. В подтверждение приводятся заявления двух украинских должностных лиц, которые подписали связанные с эти контракты. По словам одного из них, на упаковке с боеприпасами было написано, что они предназначаются для Таиланда, чтобы избежать скандала в болгарском правительстве, которое находится в хороших отношениях с РФ. Однако Гебрев отрицает фальшивую маркировку.

Ранее немецкое издание увидело нестыковки в чешской версии взрывов на складах.

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