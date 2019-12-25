World Economy объяснил, что в действиях Праги отсутствует логика.

Немецкое издание World Economy увидело нестыковки в чешской версии взрывов на складах в 2014 году. Журналисты уточнили, что Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к организации взрывов во Врбетице. В таком заявлении ФРГ увидело признаки информационной атаки на Москву.

Авторы материала напомнили, что во время взрывов погибли два чешских военнослужащих. При этом в окрестностях деревни осталось большое количество неразорвавшихся мин. Местным специалистам пришлось долго разминировать территорию. Однако обвинения власти предъявили только спустя семь лет офицерам военной разведки РФ, после чего выслала 18 дипломатов из страны В Германии полагают, что в таком решении отсутствует логика..

Российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет. Если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии. Чешское обоснование выглядит неубедительным. заявление World Economy

В издании объяснили, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Прага присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, после чего страна должна была отказаться от того, чтобы иметь такое оружие на своей территории. Несмотря на договор, мины хранились еще 20 лет. Журналисты предположили, что мины на самом деле еще старше, так как могли остаться со времен "холодной войны".

Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС.

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