Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" слова о причастности России к взрывам во Врбетице

Глава СВР прокомментировал обвинения Чехии в причастности спецслужб ко взрывам 2014 года.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" слова о причастности Москвы ко взрывам во Врбетице. Такое заявление председатель Российского исторического общества сделал во время выступления на открытии архивной экспозиции Помнит мир, спасенный…". Эксперт напомнил, что события, в которых Прага обвинила спецслужбы РФ. произошли семь лет назад.

В своих действиях Чехия прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Сергей Нарышкин, глава СВР

При этом руководитель СВР России полагает, что Прага получила от Москвы достойный ответ. По мнению спикера, Запад предпринимает попытки с маниакальным упрямством разрушать хрупкую материю в вопросе международной стабильности и безопасности. Нарышкин назвал Чехию страной с ограниченным суверенитетом во внешнеполитических делах.

В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится.

Фото: YouTube/РИА Новости