В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится

Якуб Кулганек объяснил, как будут работать посольства и генконсульства после скандала в высылкой дипломатов.

В Праге заявили, что число сотрудников генеральных консульств Чехии в России не изменится несмотря на ситуацию со взаимной высылкой дипломатов. Такое заявление новый глава МИД Якуб Кулганек сделал в рамках интервью журналистам издания Blesk.

Пока это не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность сотрудников. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

Напомним, что генеральные консульства Москвы в Чехии действуют в таких городах как Карловы Вары и Брно. Прага со своей стороны имеет аналогичные дипломатические представительства в Петербурге и Екатеринбурге. Чехия и Россия будут иметь по 32 сотрудника в посольствах Москвы и Праги. В каждом учреждении останется по семь дипломатов и по 25 сотрудников административно-технического класса.

Глава МИД Чехии потребовал вернуть всех высланных дипломатов в Москву.

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