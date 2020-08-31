По информации спецслужб, западные кураторы специально ищут компромат на окружение американского президента.

Служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором утверждает, что британские и французские спецслужбы используют ряд журналистских и политических проектов, чтобы фабриковать компромат о связях трамповской администрации и его приближенных с российскими деятелями.

Особенно подчеркивается то, что "западные кураторы" целенаправленно ищут информацию о бизнес-контактах американских партнеров с "Газпромом", "Роснефтью", а также государственными корпорациями "Ростех" и "Росатом", чтобы добиться срыва мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Свою роль в этом играют такие организации и издания, как, например, ФБК*, "Проект" и "Медуза"**, которые влиять на их российскую аудиторию и таким образом подрывать веру в "миротворческие усилия" Дональда Трампа.

Ранее мы сообщали, что Правительство направит дополнительное финансирование на компенсацию расходов жителей Курской области на аренду жилья.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией, запрещен на территории России.

**"Проект" и "Медуза", согласно Минюсту, являются иностранными агентами, признаны нежелательными, а их деятельность запрещена на территории РФ.

Фото: Сайт Службы внешней разведки РФ