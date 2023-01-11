Правительство направит дополнительное финансирование на компенсацию расходов жителей Курской области на аренду жилья

Более 1,3 млрд рублей выделят жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство России направит дополнительное финансирование на компенсацию расходов жителей Курской области на аренду жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, более 1,3 млрд рублей выделят жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мишустин поручил Минфину и Минстрою оперативно довести средства до Курской области, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены. Премьер-министр отметил, что люди очень рассчитывают на эту материальную помощь.

Ранее Мишустин заявил, что борьба с ростом цен является одной из важнейших задач ФАС.

Видео: Правительство России