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В Белом доме заявили, что ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

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По словам Салливана, у Киева есть необходимые боеприпасы и другие поставки.

ВСУ укрепили позиции после возобновления поставок оружия США на Украину. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, у Киева есть необходимые боеприпасы и другие поставки. Он подчеркнул, что Вашингтон работает над постоянными поставками для Украины

Мы точно видели, что масштабное поступление вооружений на поле боя в последние дни и недели привело к изменениям, оказало влияние.

Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

Ранее Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии.

Видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, вооруженные силы украины, джейк салливан, поставки оружия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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