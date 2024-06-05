В Белом доме заявили, что ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

ВСУ укрепили позиции после возобновления поставок оружия США на Украину. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, у Киева есть необходимые боеприпасы и другие поставки. Он подчеркнул, что Вашингтон работает над постоянными поставками для Украины
Мы точно видели, что масштабное поступление вооружений на поле боя в последние дни и недели привело к изменениям, оказало влияние.
Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности
Ранее Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии.
Видео: YouTube / Yahoo Finance
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