В Белом доме заявили, что ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

По словам Салливана, у Киева есть необходимые боеприпасы и другие поставки.

ВСУ укрепили позиции после возобновления поставок оружия США на Украину. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, у Киева есть необходимые боеприпасы и другие поставки. Он подчеркнул, что Вашингтон работает над постоянными поставками для Украины

Мы точно видели, что масштабное поступление вооружений на поле боя в последние дни и недели привело к изменениям, оказало влияние. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

Ранее Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии.

Видео: YouTube / Yahoo Finance