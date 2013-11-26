  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:58
62
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии

0 0

Мэттью Миллер прокомментировал слова Михаила Галузина.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не причастны к происходящим в Грузии массовым протестам, которые фиксируются на фоне принятия властями страны закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией.  Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал слова заместителя главы российского министерства по иностранным делам Михаила Галузина о том, что коллективный Запад уже к октябрю 2024 года может реализовать на территории Грузии новый "майдан".

Думаю, что ответ, который я только что дал о дезинформации, которую вы видите из Кремля, возможно, вполне применим и здесь.... это выражение грузинским народом своей воли. Это связно с выражением народом Грузии своих собственных взглядов.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа 

Михаил Галузин добавил в интервью журналистам ТАСС, что США и страны Европейского Союза оказывают беспардонное давление на многие суверенные государства.

"Без колебаний". В Госдепе предупредили об ограничениях в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: госдеп, грузия, массовые протесты, мид, михаил галузин, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии