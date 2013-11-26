Мэттью Миллер прокомментировал слова Михаила Галузина.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не причастны к происходящим в Грузии массовым протестам, которые фиксируются на фоне принятия властями страны закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал слова заместителя главы российского министерства по иностранным делам Михаила Галузина о том, что коллективный Запад уже к октябрю 2024 года может реализовать на территории Грузии новый "майдан".

Думаю, что ответ, который я только что дал о дезинформации, которую вы видите из Кремля, возможно, вполне применим и здесь.... это выражение грузинским народом своей воли. Это связно с выражением народом Грузии своих собственных взглядов. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Михаил Галузин добавил в интервью журналистам ТАСС, что США и страны Европейского Союза оказывают беспардонное давление на многие суверенные государства.

"Без колебаний". В Госдепе предупредили об ограничениях в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State