"Без колебаний". В Госдепе предупредили об ограничениях в отношении Грузии

Мэттью Миллер раскрыл готовность введения визовых ограничений из-за действий правительства Грузии.

В американском внешнеполитическом ведомстве при президенте Джо Байдене без колебаний введут визовые ограничения в отношении Грузии из-за вступившего в силу закона об иностранных агентах. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отметил, что власти в Тбилиси сейчас отклоняются от демократического пути развития.

Мы ясно дали понять, что без колебаний введем их. Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Напомним, что негативную реакцию со стороны Вашингтона вызвал закон об иноагентах, вступивший в силу в Грузии. Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций (НКО) и СМИ, более 20 процентов от финансирования которых поступает из-за рубежа.

Госдеп заявил, что бесконечный конфликт в Газе не сделает Израиль безопаснее.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State