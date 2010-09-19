Госдеп заявил, что бесконечный конфликт в Газе не сделает Израиль безопаснее

Мэттью Миллер считает, что важно одобрить политический план по урегулированию конфликта.

Бесконечный военный конфликт без политического плана в секторе Газа с целью обеспечить еврейскому государству окончательную победу над палестинским радикальным движением ХАМАС не сделает Израиль более безопасным. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что ранее аналогичную позицию высказал публично государственный секретарь Энтони Блинкен, а также лидер Белого дома Джо Байден.

Бесконечный конфликт в секторе Газа в погоне за некой идеей полной победы не сделает Израиль более безопасным. Мы согласны с Израилем в том, что ХАМАС не может управлять Газой. Мы согласны с Израилем в отношении права и обязанности Израиля преследовать ХАМАС за террористические атаки Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт из Госдепа заметил, что боевики из ХАМАС сейчас уже не так сильны, каким были до совершения атак 7 октября 2023 года. Мэттью Миллер добавил, что теперь боевики в регионе не могут совершить нападение такого же масштаба, но их деятельность все еще представляет из себя угрозу для Ближнего Востока.

Госдеп: Израиль согласен с условиями сделки по прекращению огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State