Госдеп: Израиль согласен с условиями сделки по прекращению огня в Газе

Мэттью Миллер рассказал о реакции еврейского государства на предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве уверены в том, что израильские власти согласны с условиями сделки, предусматривающей возможность введения режима полного прекращения огня в секторе Газа. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранному чиновнику задали вопрос о том, согласятся ли руководители еврейского государства на те условия, которые огласил еще 31 мая лидер Белого дома Джо Байден.

Мы в полной мере уверены в этом. Это было израильское предложение. Очевидно, что это было предложение, которое они разработали в консультации с США, Катаром и Египтом - тремя странами, которые играли роль посредников в этом процессе. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Вашингтоне пояснили, что инициатива была также представлена на изучение руководству ХАМАСа, однако, от боевиков ответа все еще нет. Мэттью Миллер допустил, что сделка вызовет разногласия среди членов израильского правительства, так как ряд политиков выступил против такого документа. Однако в США полагают, что сделка отвечает долгосрочным национальным интересам в сфере безопасности Израиля.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State