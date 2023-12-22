Госдеп: США убеждают ЕС отказаться от резолюции по ядерной программе Ирана

Мэттью Миллер оценил политику США в отношении Ирана.

В американском внешнеполитическом ведомстве отрицают, что Вашингтон пытается отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Тегерана из опасений усилить напряженность в отношениях с Ираном. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Нет. Этот материал не соответствует действительности. Мы не занимались лоббизмом в отношении каких бы то ни было стран, добиваясь того, чтобы они воздержались или голосовали против какой бы то ни было резолюции такого плана. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом иностранный дипломат прокомментировал публикацию на эту тему в газете The Wall Street Journal, ссылавшейся на неназванных источников в Госдепе. Мэттью Миллер подчеркнул, что власти США активно усиливают давление на Иран за счет санкций, мер сдерживания, международной изоляции.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State