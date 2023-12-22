Госдеп осуждает новый космический запуск КНДР

Мэттью Миллер призвал Китай в более решительным действиям в отношении Северной Кореи.

В американском внешнеполитическом ведомстве осуждают попытку вывода в космическое пространство нового разведывательного спутника КНДР. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат заметил, что подобный запуск со стороны властей Северной Кореи состоялся в нарушение множества резолюций Совета Безопасности Всемирной организации. В связи с ситуацией Вашингтон провел консультации по вопросу с коллегами из Южной Кореи и Японии. При этом Вашингтон готов будет приветствовать намерение Китая играть продуктивную роль любого рода в противодействии программам создания оружия массового уничтожения в КНДР.

Мы <...> оказываем нажим на КНДР для ведения серьезного диалога, от которого она до сих пор воздерживается. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что главное государственное управление по аэрокосмической технике КНДР признало общественности факт того, что запуск с территории космодрома "Сохэ" разведывательного спутника "Маллигён-1-1", состоявшегося 27 мая, завершился неудачей из-за проблем с двигателем на первом этапе полета. В результате происшествия местная ракета-носитель взорвалась в воздухе.

Госдеп заявил об ожидании результатов расследования удара в районе Рафаха от Израиля.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State