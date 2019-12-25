Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян

До конца мая буду уволены еще восемь человек.

Посольство Чехии в Москве уволило 71 россиянина. Об этом информируют "РИА Новости" со ссылкой на представителя МИД страны Эву Давидову.

По данным СМИ, сокращение сотрудников состоялось в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах.

Давидова сообщила, что граждане России были уволены с работы в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца текущего месяца свои места также покинут еще восемь человек.

Таким образом, останутся работать на чешское ведомство 19 россиян.

Напомним, в апреле 2021 года власти Праги обвинили российские спецслужбы в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице. С территории страны были выдворены 18 сотрудников российской дипмиссии.В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее Минобороны России обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии.

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