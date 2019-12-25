Президент Чехии предостерег Сербию перед вступлением в НАТО.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что агрессия НАТО против Югославии была противоправной. Об этом политик сообщил в интервью журналистам местного информационного агентства Tanjug. Гость программы напомнил о бомбардировках, которые велись силами Североатлантического альянса без одобрения на эту деятельность Совета Безопасности ООН.

Мое извинение перед Сербией является извинением президента республики за бомбардировки, которые произошли без одобрения Совета Безопасности ООН, и в этом смысле были незаконными. Милош Земан, президент Чехии

Глава Чехии прокомментировал стремление Сербии стать членом НАТО. Он рекомендовал Белграду не раболепствовать перед руководством военного альянса, а выступать на переговорах уверенно. Земан также оценил успехи Сербии в вопросе вакцинации населения. По словам гостя программы, отдельные сторонники холодной войны активно критиковали использование вакцин, включая и российский препарат.

Напомним, что 18 мая Милош Земан во время переговоров со своим сербским коллегой извинился за участие страны в бомбардировках Югославии. Прага стала участницей военного альянса 12 марта 1999 года, а бомбардировки региона начались 24 марта того же года. Они завершились 10 июня. В тот момент Земан находился на посту главы правительства Чехии и выступал против действий НАТО.

СМИ: президент Чехии 10 дней игнорировал лежащий на столе доклад по взрывам в Врбетице.

Фото:www.tanjug.rs