Милош Земан не знал о лежащем у него на столе докладе от Службы безопасности.

СМИ: президент Чехии 10 дней игнорировал лежащий на столе доклад по взрывам в Врбетице. Такое заявление сделали журналисты местного сетевого издания Deník N. Информацию приводит телеканал "360". В СМИ узнали, что секретный документ об участии российских спецслужб в ситуации 2014 года на протяжении десяти дней лежал на столе главы государства Милоша Земана. Однако лидер страны не знал об этом. Всю информацию он узнал после официального объявления премьер-министра Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека.

Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о "деле Врбетице" узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека. Секретное сообщение Службы безопасности и информации хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал. статья Deník N

В местном издании рассказали, что документы положили на стол без ведома президента вместе с остальными бумагами. Доклад пришел в Пражский град днем 7 апреля. Однако о возможной причастности России ко взрывам политик узнал только спустя 10 дней, когда ему сообщили о запланированной высылке 18 российских дипломатов. Такую версию событий прессе подтвердили сразу несколько осведомленных источников.

Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных стран.

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