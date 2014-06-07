Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных стран

По его словам, делать недругов из бывших друзей - это ошибка.

Президент Чехии Милош Земан посчитал ошибкой России включение республики в список недружественных стран. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на эфир радио F1.

Напомним, 14 мая правительство РФ опубликовало список недружественных стран. В этом перечне находятся две страны – Чехия и США.

По словам Земана, делать недругов из тех, кто раньше являлся товарищем – это глупо.

Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка. Милош Земан, президент Чехии

Напомним, власти Чехии объявили о причастности спецслужб России во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из республики 18 сотрудников российской дипмиссии. В ответ РФ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Ранее Чехия потребовала разъяснений от Москвы по работе посольства.

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