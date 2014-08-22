Чехия потребовала разъяснений от Москвы по работе посольства

Правительство РФ включило Чехию в список недружественных стран.

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что правительство его страны ждет от Москвы пояснений, как включение Чехии в список недружественных стран отразится на работе дипломатической миссии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на эфир "Чешского радио".

По его словам, он не был проинформирован российской стороной о дальнейшем взаимодействии. Также посол Чехии добавил, что ему не ясно, как отразится на работе внесение в список недружественных стран.

Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать. Витезслав Пивонька, посол Чехии в Москве

Пивонька резюмировал, дипломатическому представительству Чехии в Москве, согласно недавнему решению правительства РФ, до конца мая предстоит уволить с работы 90 россиян, оставив в штате лишь 19 служащих.

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