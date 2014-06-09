Правительство РФ утвердило список недружественных иностранных государств

В перечень попали США и Чехия.

Правительство РФ утвердило список недружественных стран. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. На сайте приведены положения президентского указа "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". В тексте документа говорится о США и Чехии.

Кроме этого кабинет министров утвердил список физических лиц, находящихся на территории РФ, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства из Праги и Вашингтона не смогут заключать трудовые соглашения или иные гражданско-правовые акты. Для Чехии в перечень входят 19 человек, для США на данный момент - ноль.

Напомним, что действие указа не коснется отдельных граждан недружественных для РФ государств, а также не будет распространяться на трудоустройство и предпринимательские институты.

Посольство США заявило о намерении властей России отложить запрет на наем местных граждан.

Фото: Правительство России