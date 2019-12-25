До 16 июля дипломаты возобновляют обычные услуги для населения.

Посольство США заявило о намерении властей России отложить запрет на наем местных граждан. Такое заявление размещено на официальном сайте представительства Вашингтона. В связи с ситуацией американское представительство в Москве до 16 июля возобновляет обычные услуги, связанные с выдачей паспортов, консульских справок о рождении за границей и другими документами.

Посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг. сообщение посольства США

Также будет продолжен процесс оформления иммигрантских виз в экстренных случаях. Дипломаты напомнили гражданам США до 15 июня покинуть территорию РФ в том случае, если у них истекает виза. Дедлайн установлен российской стороной. Для решения ситуации иностранцы могут обратиться в МВД РФ для продления разрешения на пребывание.

Россия вышлет пресс-секретаря посольства США.

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